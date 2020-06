Lewis Hamilton opent aanval op Helmut Marko

Lewis Hamilton is druk bezig met de protesten van Black Lives Matter en vult vooral zijn dagen door op Instagram van alles te posten. Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix wil hij gaan protesteren en de FIA lijkt hem daar niet van te willen onthouden.

Inmiddels heeft Hamilton zijn pijlen gericht op Helmut Marko. De Red Bull-adviseur wordt op een Instagram story aangepakt door de zesvoudig wereldkampioen: "Helmut, het maakt me diep bedroefd dat je mensen die vechten voor gelijkwaardige behandeling van zwarte mensen en mensen van kleur, in verwarring noemt. Ik ben eigenlijk behoorlijk beledigd. Het is voor mij verbijsterend dat er fans zijn die in zwart opdoken om mijn familie te bespotten tijdens raceweekends."

"Een ander verbijsterend voorbeeld was voor mij de onnodige en extra tegenslag en oneerlijke behandeling waarmee ik als kind, tiener en zelfs nu werd geconfronteerd vanwege de kleur van mijn huid. Ik hoop dat dit boekdelen spreekt voor de weinige gekleurde mensen die je in je team hebt, over je prioriteiten en hoe je ze bekijkt. Je moet eens wakker worden, deze sport moet veranderen."