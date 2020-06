Mercedes wil DAS gaan gebruiken in Oostenrijk

Afgelopen winter kwam Mercedes met een bijzondere innovatie tijdens de testdagen in Barcelona. Doordat het Duitse team een systeem heeft ontwikkeld waarbij de stand van de voorwielen wordt aangepast door het stuur uit te trekken of in te duwen was de gehele paddock wakker geschud.

Het was tot aan Australië het gesprek van de dag waar bij Red Bull Racing aangaf direct protest aan te zullen tekenen als Mercedes het ook tijdens de raceweekenden gaat gebruiken. Mercedes is op haar beurt er zeker van dat het systeem legaal is, temeer omdat het laatst melding maakte dat het hulp van de FIA had gekregen hoe het systeem gebouwd zou moeten worden.

Lees meer: FIA gaf tips aan Mercedes om DAS werkend te krijgen!

De grote vraag zal zijn of het DAS-systeem ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Het antwoord daarop lijkt nu 'ja' te zijn, aangezien Valtteri Bottas suggereert het te gaan gebruiken tijdens de eerste Grand Prix van dit seizoen in Oostenrijk.

De Fin vertelde hierover: "Het is een indrukkende tool om mee te rijden. Het is ontzettend veilig om mee te rijden ik we zijn 100% comfortabel om het te gaan gebruiken. Er is veel over gezegd in de media, of het nu wel of niet legaal is maar wij denken dat het DAS-systeem dat wel is. We hebben het nog niet gebruikt tijdens de races maar ik kijk er naar uit om te ontdekken hoe dit ons kan helpen."