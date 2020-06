FIA gaf tips aan Mercedes om DAS werkend te krijgen

Technisch directeur James Allison van Mercedes heeft onthuld dat het Duitse team oorspronkelijk het dual axis steering (DAS) systeem op haar auto's wilde introduceren in 2019. Echter, toen het ontwerp werd voorgesteld aan de FIA, was het bestuursorgaan ongelukkig met de hendel die het team gebruikte om het systeem te initiëren, waardoor het ontwerp terugging naar de tekentafel.

DAS werd voor het eerst in het openbaar opgemerkt tijdens wintertest eerder dit jaar in Barcelona, en omvatte voor- en achterwaartse bewegingen van het stuurwiel, waardoor de hoek van de voorwielen veranderden.

FIA geeft tips aan Mercedes

Allison zegt hierover: "We wilden dit voor het eerst introduceren in 2019. We namen onze ideeën mee naar de FIA, lieten ze zien, legden uit waarom we dachten dat het legaal was. Ze waren het met tegenzin ermee eens dat de dual axis steering eigenlijk legaal was. Maar ze hielden niet zo van de manier waarop we het hadden gedaan, omdat de tweede as die we kregen van een hendel op het wiel in plaats van het hele stuur dat beweegt."

"In gesprek met de FIA zeiden ze tegen ons 'Nee, je moet het hele wiel in en uit bewegen'. Ik denk dat toen ze dat zeiden, ze hoopten dat het te moeilijk zou zijn en dat we het zouden laten varen en hen geen problemen meer zouden bezorgen."

John Owen ontwierp DAS

Ondanks dat de FIA nee heeft gezegd tegen het oorspronkelijke ontwerp, prees Allison de hoofdontwerper van Mercedes die ervoor zorgde dat het systeem wettelijk kon worden opgenomen; John Owen.

"We hebben een zeer inventieve hoofdontwerper John Owen. Hij heeft één blik op die uitdaging geworpen en hij heeft een heel, heel goed gevoel voor het feit of iets wel of niet te doen is. Dat is een echt nuttig kenmerk, omdat het ons in staat stelt om heel dapper te zijn met het uitgeven van geld, terwijl de meeste mensen het gevoel zouden hebben dat de uitkomst vrij onzeker was. Maar John heeft een goed gevoel voor het feit of hij iets daadwerkelijk tot een werkend concept kan krijgen."

"Dus John nam die uitdaging aan, dacht dat hij het kon, zette het uit aan onze zeer getalenteerde groep van mechanische ontwerpers en tussen hen verzonnen ze twee of drie manieren waarop het zou kunnen worden gedaan. We kozen de meest waarschijnlijke van die drie en ongeveer een jaar daarna, knalde het DAS-systeem uit dat je zag aan het begin van dit seizoen."