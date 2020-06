Marko sarcastisch: "Geweldige prestatie van Red Bull om circuit aan Renault te verhuren"

Het team van Renault test vandaag en morgen met Esteban Ocon en Daniel Ricciardo op het circuit van de Red Bull Ring in een 2 jaar oude Renault. De RS18 draait twee dagen lang volop rondjes om het Franse team op weg te helpen in de voorbereiding op de Oostenrijkse Grand Prix die over 2 weken plaats zal vinden op datzelfde circuit.

Rancune bij Renault

Red Bull Racing maakte twee jaar geleden ook gebruik van de Renault-motoren, maar de Fransen zijn niet in staat om motoren te leveren zodat Red Bull met een oude F1-wagen en Renault-motor kunnen testen. Datzelfde geldt voor McLaren, dat volgend jaar overstapt naar Mercedes. Enige rancune bij Renault rondom de overstap zorgt ervoor dat het ook aan het Britse team geen motoren wil leveren.

En juist Renault, die totaal niet solidair lijkt met de andere teams, krijgt van Red Bull de kans om op de Red Bull Ring te testen, in tegenstelling tot de concurrentie en het eigen Red Bull-team.

Helmut Marko sarcastisch en boos

Zoals wij enkele dagen geleden al meldden is het op zijn minst opmerkelijk te noemen. Red Bull is een zeer groot bedrijf en alle bedrijven an sich weten vaak niet van elkaar waar ze mee bezig zijn. Red Bull Oostenrijk werkt anders als Red Bull Nederland, of Red Bull Racing en ook aan Project Spielberg, het bedrijf van Red Bull dat eigenaar is van het circuit, staat in feite los van Red Bull zelf.

Red Bull-adviseur Helmut Marko werd gevraagd naar de ontstane situatie en hij is duidelijk niet te spreken over de actie van de leiding van het Red Bull-circuit. Tegenover Speedweek zei Marko: "Het is een geweldige prestatie van de organisatie in Spielberg om het circuit te verhuren aan een concurrerend F1-team. Laten we het erop houden dat het gebaar richting Renault zeer genereus te noemen is."