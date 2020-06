Kopzorgen bij topteams vanwege budgetlimiet

Degenen die de leiding hebben over de teams met de grootste budgetten in de F1 moeten last hebben van enorme hoofdpijn en kopzorgen, zo stelt Andy Green van Racing Point. De technisch directeur gaf toe aan Auto Motor und Sport dat de budgetlimiet van $ 145 miljoen voor 2021 enige reorganisatie vereist.

Toch stelt Green dat zijn team Racing Point op dit moment met een kleiner budget werkt: "Onze eerste analyse suggereert dat we onze filosofie behouden. Maar we kennen deze regels pas vier weken en daarom moeten we ze beter begrijpen."

Topteams hebben kopzorgen

Green geeft tevens aan blij te zijn dat hij op dit moment niet de leiding heeft bij een topteam in de Formule 1. "Ik zou hoofdpijn hebben, enorme hoofdpijn. Deze mensen zijn niet dom. Ik denk dat ze al precies weten waar ze kunnen bezuinigen en waar de focus en core business in de toekomst zullen liggen. Voor ons ligt de budgetlimiet nog steeds boven ons huidige budget."

Hoewel de grote teams zullen moeten krimpen in omvang en uitgaven, verwacht Green niet dat de hiërarchie onmiddellijk zal veranderen.

"Deze dingen hebben altijd tijd nodig om door te breken. Op het circuit zullen we waarschijnlijk pas in 2023 de eerste echte impact zien."