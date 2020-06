Bill Gates in Oostenrijk aanwezig bij seizoensstart F1

Op vrijdag 3 juni beginnen de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk. Het betekent de start van het F1-seizoen 2020, die 3 maanden later van start gaat door de uitbraak van het coronavirus. Geruchten gaan nu dat Bill Gates aanwezig zal zijn tijdens het weekend in Oostenrijk.

Diverse kranten in Oostenrijk suggereren dat Red Bull-eigenaar en collega-miljardair Dietrich Mateschitz de Amerikaanse magnaat, die zijn geld verdiende bij Microsoft en nu frontman is van de Bill and Melinda Gates Foundation, persoonlijk heeft uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Gevraagd naar het verhaal van Gates, vertelde Dr. Helmut Marko van Red Bull aan de krant Kronen Zeitung: "Dit is niet mijn rol. Ik heb er alleen voor gezorgd dat de missie om de Formule 1 in Spielberg te starten met succes is voltooid. Al het andere zal worden aangekondigd door Projekt Spielberg en Red Bull."

Domino-effect

Voor Red Bull zal het veel marketing opleveren. De Oostenrijkse Grand Prix is de thuisrace van Red Bull, maar het circuit in Spielberg is tevens onder de hoede van de drankjesfabrikant. Mede daarom was het de missie van Red Bull om de uitgestelde seizoensstart van de Formule 1 naar Oostenrijk te halen.

Helmut Marko zegt hierover: "Iedereen wist dat wanneer een race werd bevestigd, dit een domino-effect zou veroorzaken en dat is wat er gebeurde. Momenteel staan ​​er al acht races vast."