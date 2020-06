Frans Verschuur praatte met Vasseur over Abiteboul: "Dat wordt oorlog"

Frans Verschuur, die een GT4-team runt, vindt dat Renault zijn teambaas Cyril Abiteboul moet ontslaan. Verschuur weet waar hij over praat. Hij begon ruim 30 jaar geleden met autosport, maar daarvoor croste hij al tegen verschillende wanden in stadions. Eind jaren 70 maakte hij zijn grootste stap naar de Formula Ford. Tegenwoordig is hij teameigenaar en heeft hij z’n 30 wagens rondrijden. Verstand van zaken heeft de man dus wel en is van mening dat er drie mensen in de Formule 1 rondlopen die er niet thuishoren.

"Naar mijn mening zijn er drie in de Formule 1 die moeten gaan. Cyril Abiteboul, Claire Williams en Mattia Binotto. Laten we het zo zeggen, Renault heeft zoveel geld beschikbaar", zo vertelde hij in de F1 Podcast. Hij verklaarde zijn verzet tegen de Fransman Abiteboul, die het stagnerende Formule 1-project leidt dat Daniel Ricciardo voor 2021 heeft verloren aan McLaren

Niet goed genoeg

Volgens de autosport-expert is Abiteboul niet goed genoeg voor de Formule 1. "Die man is niet in staat gebleken om te doen wat hij doet. Zulke slechte resultaten kun je niet krijgen met zoveel geld. Ik heb er ooit met Frederic Vasseur over gepraat en hij zei: Ik kan niet met die man werken, het wordt oorlog."

Het duurt volgens Verschuur niet lang meer voordat de teambaas weg is. "Abiteboul maakt er een zooitje van. Hij had twee vrienden aan de top, maar ze zijn nu allebei weg. Ik denk dat het hem te warm wordt."