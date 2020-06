Helmut Marko: "McLaren de grote winnaar met invoering budgetlimiet"

McLaren zou de grote winnaar kunnen zijn van de budgetlimiet maatregelen die volgend jaar van kracht worden. Dat is de mening van Red Bull-official Dr. Helmut Marko, die aan Auto Motor und Sport vertelde dat McLaren gaat profiteren van snellere rivalen Mercedes, Ferrari en Red Bull die het personeelsbestand aanzienlijk moeten verlagen.

Mazen in de wet

Door de ontstane situatie met corona heeft McLaren een klein voordeel. In eerste instantie moeten in 2021 de wagens van 2020 gebruikt gaan worden en mogen er geen aanpassingen worden gedaan behalve normale doorontwikkelingen. McLaren heeft echter een contract met Mercedes voor het leveren van motoren in 2021 en zal daardoor toch aanpassingen mogen doen van de FIA.

Helmut Marko ziet mazen in de wet, die in het voordeel van McLaren gaan uitpakken: "McLaren's overstap van Renault- naar Mercedes-motoren kan ook enkele homologatieregels omzeilen en ingrijpen in gebieden die voor anderen gesloten zijn. Er zijn mazen in de wet. McLaren komt dichterbij, ze zijn goed gepositioneerd op het gebied van personeel en technologie en ze zullen vanaf volgend jaar een competitieve motor hebben. Maar het zal geen kwestie van jaar tot jaar zijn."

Red Bull moet inkrimpen

Marko zegt daarentegen dat Red Bull Racing 'kleiner moet worden' om binnen te komen onder het onlangs verlaagde budgetlimiet van 2021 van $ 145 miljoen.

Ook komt er voor 2021 een regel waarmee teams die lager in het wereldkampioenschap staan, meer windtunneltests kunnen doen dan hun snellere rivalen.

"Het zou beter zijn geweest om de windtunnelbonus aan het budget te koppelen dan aan de positie in het kampioenschap", aldus een bron bij Ferrari. "Degenen met minder geld zouden meer moeten kunnen testen in de windtunnel. Zoals het nu is, zullen sommige teams zich afvragen of ze beter negende in plaats van achtste kunnen eindigen om meer windtunneltijd te krijgen voor de auto uit 2022", aldus de insider.