De keuzes van Valtteri Bottas voor 2021 door de ogen van JJ Lehto

JJ Lehto, die actief was in de Formule 1, heeft zijn mening uitgesproken over de huidige coureursmarkt in de koningsklasse van de autosport. Renault is op zoek naar een vervanger voor Daniel Ricciardo, waarbij teambaas Cyril Abiteboul toegeeft dat hij de Australiër verliest aan McLaren teleurstellend is.

Ook kan Mercedes-coureur Valtteri Bottas een optie zijn. Lehto denkt dat het Franse team de Fin zeker zal overwegen. Want hij kan zijn stoeltje verliezen aan Mercedes-talentencoureur George Russell. "Valtteri heeft altijd contracten voor één jaar gehad, wat voelt alsof er geen volledig vertrouwen in hem is", vertelde de voormalig coureur van Benetton aan de krant Iltalehti.

Volgens de ex Formule 1-coureur is dit seizoen extra belangrijk, want een goed seizoen en goede onderhandelingen kan zorgen voor een plek bij Renault. "Nu zijn de resultaten niet zo belangrijk als voorheen, dus ik hoop dat hij in plaats daarvan een goed jaar aan de onderhandelingstafel heeft. Het is de moeite waard om erop te wijzen dat Valtteri goed is geweest bij Mercedes. Een goede nummer twee die races heeft weten te winnen, een fabrikantenteam heeft geholpen kampioenschappen te winnen en Lewis Hamilton een goede uitdaging te geven.”

Red Bull Racing stond ook op het lijstje van Bottas, zo denkt Lehto. Maar volgens hem is dat totaal ondenkbaar. Maar een toekomst bij Renault is het meest kansrijk. "Als autofabrikant zit Renault in grote problemen. Het is helemaal niet duidelijk dat ze überhaupt doorgaan in de Formule 1. Het team heeft de resultaten al jaren niet meer gehad, dus lid worden van Renault zou betekenen dat je het team meer moet opbouwen, maar je moet rekening houden met de financiële problemen."

Fernando Alonso nummer één

Valtteri Bottas is wel keuze nummer twee, zo denkt de oud coureur. Volgens hem wil het Franse team graag Alonso terug, die ze in 2005 en 2006 de titel bezorgde. "Alonso is een politiek en moeilijk persoon, maar nog steeds een tweevoudig wereldkampioen voor Renault. Valtteri is volledig een Mercedes-coureur zonder kampioenschap. Dus ik denk dat dat vrij duidelijk is."