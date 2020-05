George Russell hoopt dat Mercedes voor de jeugd kiest

Williams-coureur George Russell koestert de stille hoop dat Mercedes voor de line-up voor 2021 een plekje inruimt voor hem. De jonge Brit maakt al onderdeel uit van het opleidingsprogramma van de Duitse renstal. Nu Lewis Hamilton op leeftijd begint te raken en Valtteri Bottas een aflopend contract bezit, is dit wellicht de ideale gelegenheid om een jong talent naar voren te schuiven voor de positie naast Hamilton.

Concurrenten Red Bull Racing en Ferrari hebben al voor de jeugd gekozen. Russell hoopt dat Mercedes dat voorbeeld volgt. "Mercedes heeft niet voor niets een opleidingsprogramma, net als Red Bull en Ferrari. Het hele doel is om een coureur te ontwikkelen en door te laten groeien naar de hoofdmacht. Er zijn maar twee plaatsen per team en bij Mercedes heb je natuurlijk wel Lewis en Valtteri. Samen zijn ze de afgelopen jaren een geweldige combinatie geweest."

"Aan de andere kant zie je Ferrari met Carlos Sainz en Charles Leclerc. Zij zouden daar de komende vier, vijf, zes jaar het rijdersduo kunnen vormen. Hetzelfde met Daniel Ricciardo en Lando Norris bij McLaren, en misschien ook wel Max Verstappen en Alexander Albon bij Red Bull Racing. Ik denk dat stabiliteit voor elk team enorm belangrijk is. Het is geweldig om te zien dat deze teams naar de toekomst kijken en we zullen zien wat de toekomst brengt", besluit Russell tegenover Sky Sports F1.