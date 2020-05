'Manager van Bottas neemt poolshoogte bij Red Bull Racing'

Het management van Valtteri Bottas is druk bezig om de markt te verkennen. De Fin staat nu nog onder contract bij Mercedes, maar die verbintenis loopt eind dit jaar af. Bottas is niet zeker van zijn zaak sinds bekend is geworden dat Sebastian Vettel na 2020 transfervrij is en hij heeft zijn manager Didier Coton de opdracht gegeven om meerdere teams te polsen over een stoeltje voor 2021.

Mercedes-moederbedrijf Daimler zou namelijk gecharmeerd zijn van het idee om een Duitser als Vettel in een van de Silberpfeile te zetten. Dat Coton namens Bottas contact heeft gezocht met Renault is niet zo vreemd. Bij de Franse renstal ontstaat een opening doordat Daniel Ricciardo na dit seizoen naar McLaren verhuist. Coton heeft echter nog een team benaderd.

Volgens F1-Insider.com is Red Bull Racing-teambaas Christian Horner namelijk door de manager van Bottas uitgenodigd voor een diner om de eventuele mogelijkheden voor 2021 te bespreken. Het is niet duidelijk of Horner op die uitnodiging is ingegaan en of dat etentje al plaats heeft gevonden.

Zwaktebod

Bottas zou voor Red Bull Racing een betrouwbare optie als tweede man achter Max Verstappen kunnen zijn. De Fin vertolkt de rol van (luxe) waterdrager immers al jaren bij Mercedes. Red Bull maakt er echter geen gewoonte van om rijders van buitenaf aan te trekken. Dat zou namelijk een zwaktebod zijn voor het eigen opleidingsprogramma. Bottas komt dan ook alleen maar in beeld als Alexander Albon komend seizoen niet voldoet en Red Bull geen heil ziet in het doorschuiven van Pierre Gasly, Daniil Kvyat of een ander talent uit het opleidingsprogramma.