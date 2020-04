Oliver Rowland laakt passieve houding Lewis Hamilton

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is iemand van veel woorden en weinig daden als het gaat om het helpen van jonge talenten. Dat oordeel velt Formule E-rijder Oliver Rowland. Hij heeft het dan vooral op de passieve houding van Hamilton gemunt. De zesvoudig wereldkampioen Formule 1 zegt wel zich zorgen te maken over de alsmaar stijgende kosten voor jonge karters en in de opstapklasses, maar hij doet er verder niets aan.

Dat stoort Rowland, zelf mede-eigenaar van een kartteam. Aan Inside Electric deelde hij mede: "Het maakt me een beetje pissig om mensen te horen klagen en ze dan geen actie zien ondernemen. Lewis heeft bijvoorbeeld een paar maanden geleden geroepen dat de racewortels zo belangrijk zijn voor de jeugd. Maar hij zet die woorden niet om in daden."

"Zelf al zou hij zijn naam maar verbinden aan drie of vier coureurs die het exceptioneel goed doen, dat zou hen enorm helpen met het aantrekken van sponsors. Het zou hem zelf niets kosten en hij zou er verder niks voor hoeven doen. Het zou gewoon een manier zijn om talenten in staat te stellen om makkelijker het benodigde sponsorgeld te vergaren."

"Op die manier zou Lewis daadwerkelijk iets doen om talenten te ondersteunen. Hij zou met sponsors kunnen praten, meetings kunnen bijwonen. Binnen mum van tijd zou hij een budget van 100.000 pond bijeen kunnen krijgen. Terwijl het zonder Hamilton voor jonge rijders een stuk lastiger is om het benodigde geld op te hoesten."