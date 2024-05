Vettel keert terug achter F1-stuur van speciale bolide

Voormalig F1-coureur Sebastian Vettel zal tijdens de Grand Prix in Imola een demo-run verzorgen in de bolide van Ayrton Senna uit 1993, de McLaren MP4/8. Dat voormalig de Red Bull-coureur met een oude Senna-bolide gaat rond rijden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari komt niet uit de lucht vallen. Iets meer dan dertig jaar terug verongelukte Senna op dit historische circuit. Vettel reageerde als volgt op de aanstaande vlak voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. "Ayrton Senna waardeer ik niet alleen omdat ik hem een van de beste coureurs ooit vindt, maar ook omdat hij enorm compassievol was", aldus de kampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 op social media. "Het is dertig jaar na het ongeluk en ik wil Ayrton graag eren. Ik rij voor de Grand Prix in Imola een aantal rondes in zijn auto Hopelijk zie ik jullie zondag 19 mei."



Lap of the Gods

In 1993 was de Williams in de handen van oud-rivaal Alain Prost en Damon Hill een maatje te groot. Prost werd wereldkampioen met zeven zeges, drie tweede plaatsen en twee derde plaatsen in een seizoen met toen nog maar zestien races. Daarnaast pakte ook drie zeges, vier keer een tweede plaats en drie keer een derde plaats. Toch kon Senna in de 'mindere' MP4/8 met aangedreven Ford goed partij geven. De drievoudig wereldkampioen won vijf races en twee tweede plaatsen. De meeste opvallende zege was die in op het verregende Donington Park met de fameuze 'Lap of the Gods' waarbij hij met zijn McLaren vanaf P4 binnen no-time Michael Schumacher, Hill en Prost passeerde. De Braziliaan verpulverde het gehele veld, alleen Hill bleef nipt binnen een ronde van de magistrale Senna. In de allerlaatste ontmoeting in Australië behaalde hij zijn laatste overwinning. In 1994 viel Senna in de Williams drie keer uit voordat het noodlot hem tartte in de Grand Prix van San Marino.



Nordschleife

Het is niet de eerste keer dat Vettel een demo-run verzorgt. De Duitser reed in 2023 nog op de Nordschleife met zijn winnende Red Bull uit 2011 met een kleine klinkslag naar het klimaat. ''Het voelde alsof ik in een tijdcapsule zat: toen ik in de auto stapte, kwamen er veel herinneringen naar boven'', reageerde de Duitser toen tegenover Motorsport.com ''Het was heel leuk om over het circuit te rijden en dat te doen op een manier waar ik blij mee ben. Op de één of andere manier kwam alles samen, inclusief het feit dat we de wagen nu met klimaatneutrale brandstof lieten rijden. Autosport is mijn grote passie en ik wil de sport in leven houden.'' Vanaf 2026 stapt de koningsklasse over op een vorm van synthetische brandstof.