Jean Todt bezig aan zijn laatste termijn als FIA-voorzitter

Jean Todt treedt eind volgend jaar af als voorzitter van de internationale autosportbond FIA. De 74-jarige Fransman is bezig aan zijn derde vierjarige termijn als president van de federatie. De statuten schrijven voor dat twaalf jaar ook de maximale periode is dat iemand de FIA mag leiden.

Todt gaat er niet zijn best voor doen om die reglementen nog aan te laten passen zodat hij zijn regeerperiode voort kan zetten. "Ondanks het feit dat ik hou van wat ik doe en ik daar veel passie voor voel en veel energie in steek, ik ga de statuten niet wijzigen. Zelfs niet als me dat vragen", aldus de voormalig teambaas van Ferrari tegenover Motorsport-Total.com.

Eind 2021 is het voorbij voor Todt. Voordat het zover is moet hij alle zeilen bijzetten om de autosport door de huidige crisis heen te helpen. "We hebben een crisisteam binnen de FIA. Ze praten ons elke paar dagen online bij. We bespreken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de wereld. Nu en voor de toekomst, want ook na de coronacrisis zullen er consequenties zijn."