Oostenrijkse minister acht race zonder publiek haalbaar

De Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli zou zomaar eens de opening van het Formule 1-seizoen 2020 kunnen markeren. Op dit moment staat het weekend op de Red Bull Ring nog als tweede evenement op het schema, maar het doorgaan van de Franse Grand Prix is twijfelachtig. Terwijl in Frankrijk de lockdown is verlengd, worden de maatregelen in Oostenrijk juist versoepeld.

Een race - of misschien twee races - op de Red Bull Ring lijkt een haalbaar scenario, al dan niet zonder publiek. Werner Kogler, minister van Sport in Oostenrijk, verkondigde in Kleine Zeitung: "Afgezien van het feit dat ik er niet verantwoordelijk voor ben, denk ik wel dat het kan lukken. Als de Formule 1-teams er klaar voor zijn, is het doorgaan van de Grand Prix een mogelijkheid."

Oud-coureur Christian Danner hoopt maar dat Kogler gelijk heeft. "Het zijn ambitieuze plannen van de Oostenrijkers, met een toegewijde promotor in Red Bull", deelde de analist aan het Duitse RTL mede. "Ik zou heel blij zijn als het zo uitpakt. In welke mate het past in de juridische situatie voor de rest van de samenleving, dat durf ik op dit moment niet te voorspellen."