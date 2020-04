Kleurplaat winactie GPToday.net

Beste GPToday.net bezoeker,

Wij doen er, evenals iedereen, ons best om deze tijd zo goed mogelijk door te brengen. Wij volgen de adviezen van het RIVM op. Het is een sombere tijd voor iedereen. Helaas ligt de Formule 1 momenteel stil.

Om de kinderen toch een leuke oppepper te geven heeft GPToday.net iets bedacht, een kleurplatenwinactie met leuke prijzen. De winactie is voor iedereen, groot en klein. Met de kleurplaten houdt u de kinderen of jezelf wel even bezig. Het is heel simpel:

1. Download de kleurplaat hier en kleur hem in. Je mag ook de coureur aanpassen naar jouw favoriet. Bijvoorbeeld een extra stukje kerb erbij kleuren, is een pluspunt.

2. Zorg ervoor dat op de achterkant van de kleurplaat jouw naam en adres staat, dit is belangrijk om de winnaar bekend te maken.

3. Stuur de tekening op in een envelop naar (opvouwen mag):

Max Verstappen Fanclub

Molenacker 38

5087AS Diessen

4. Blijf wachten tot wij de winnaar op 4 mei bekend maken.

De winnaars zullen wij persoonlijk benaderen. Er worden drie caps weggeven van Max Verstappen én een handtekening van de Red Bull Racing-coureur. Tevens maken wij 50 cent over naar een goed doel voor elke ontvangen kleurplaat.

Download hier jouw kleurplaat en kleur hem in. (klik op de link om de plaat te downloaden.) Als het niet lukt: klik dan hier.