Wolff dient Marko van repliek: "Afgelopen zes jaar spreken voor zich"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een sneer uitgedeeld aan Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Marko het eerste speldenprikje uitdeelde. De Oostenrijker sprak schamper over het opleidingsprogramma van Mercedes.

"We wachten nog altijd op de eerste junior uit het programma van Mercedes die doorstroomt naar de hoofdmacht. Het is dan ook grappig om te horen dat Toto bij eventuele vacante stoeltjes eerst naar de eigen opleiding kijkt", aldus Marko.

Voor 2020 staan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas onder contract, terwijl Esteban Ocon gestald is bij Renault en George Russell bij Williams is geparkeerd. Eerder behoorde ook Pascal Wehrlein tot het programma, maar de Duitser is inmiddels al uit de Formule 1 verdwenen.

Wolff kon het in een interview met RTL niet laten om te reageren op de opmerkingen van Marko. "De afgelopen dagen en weken hebben sommigen zich afgevraagd of wij ons opleidingsprogramma wel goed benutten. De afgelopen zes jaar spreken voor zich", verwees Wolff naar de zes opeenvolgende wereldtitels voor Mercedes.