Mercedes houdt de boot met Sebastian Vettel voorlopig af

In Duitsland dromen ze al hardop over de mogelijkheid dat Sebastian Vettel na dit jaar bij Mercedes aan de slag gaat, om daar een koningskoppel te vormen met Lewis Hamilton. Valtteri Bottas zou in dat scenario het veld moeten ruimen. Beide huidige Mercedes-coureurs bezitten een aflopend contract. Over de voortgang van de onderhandelingen met Hamilton en Bottas blijft het echter muisstil.

Dat vindt oud Formule 1-coureur Timo Glock opvallend. In de Formule 1-podcast Starting Grid zegt hij: "De vraag is waarom het zo lang duurt voordat Mercedes de contracten van de huidige rijders verlengt. Als ik het me goed herinner, gingen ze in het verleden voortvarender en slagvaardiger te werk. Het is heel rustig en stil rondom de onderhandelingen."

De Duitser geeft toe dat er achter de schermen wel het nodige kan gebeuren. "We kijken ook maar in een glazen bol en proberen het zo goed mogelijk te voorspellen. Het kan net zo goed zijn dat Mercedes morgen een verklaring uitbrengt om aan te kondigen dat beide coureurs hun contracten verlengd hebben, je weet het niet. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord. Mercedes wacht eerst even af om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt, denk ik."

De boot afhouden

Wat Vettel betreft, houdt Mercedes de boot voorlopig af. De aandacht gaat in eerste instantie naar Hamilton en Bottas, bekende teambaas Toto Wolff op het Duitse RTL. "We zijn loyaal richting onze huidige rijders en we willen niet onderhandelen zolang het seizoen nog niet van start is gegaan. Pas als we er met Lewis of Valtteri niet uitkomen, gaan we outside the box denken en andere opties evalueren. Dan pas brengen we de mogelijkheden in kaart."

Wolff gaf eerder al toe dat Vettel marketingtechnisch interessant is voor Mercedes, maar de viervoudig wereldkampioen is zeker niet de enige optie als er een opening ontstaat. De Duitse renstal bekommert zich bijvoorbeeld ook om de loopbaan van Williams-rijder George Russell, een jong talent. "Voor ons is de vraag wat we dan met George doen. Hij is ook een optie", verklaarde Wolff aan ORF.