Sebastian Vettel marketingtechnisch interessant voor Mercedes

Toto Wolff heeft toegegeven dat Sebastian Vettel een interessante extra optie voor de line-up van Mercedes voor 2021 is. De teambaas van de Duitse renstal haastte zich wel om erbij te zeggen dat de nadruk in eerste instantie op het huidige rijdersduo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ligt. Beiden hebben een contract dat na dit jaar afloopt. Pas als Mercedes er om wat voor reden niet uitkomt met een van die twee, komt Vettel in beeld.

Wolff deelde op de Oostenrijkse zender ORF mede: "Er zijn nog interessante stoeltjes beschikbaar voor Sebastian. Hij heeft het helemaal in eigen hand, hij bepaalt zelf of hij stopt of er nog een paar jaar aan vastplakt. Natuurlijk zou een Duitse coureur in een Duitse auto een goed marketingverhaal opleveren, maar we zijn volledig gefocust op succes. Sebastian is uiteraard wel een steengoede rijder, dat valt niet te ontkennen."

Tegenover Frankfurter Allgemeine Zeitung voegde hij daaraan toe: "Sebastian is iemand met status in de Formule 1, zijn woorden wegen zwaar. Hij is ook een beetje een tegenstelling ten opzichte van de generatie jonge coureurs die de voorbije jaren tot de Formule 1 is doorgedrongen. Een goed team kan het feit dat een viervoudig wereldkampioen plotseling beschikbaar is gekomen op de transfermarkt niet negeren."

Bernie Ecclestone

Volgens Bernie Ecclestone moet Mercedes in ieder geval overwegen om Vettel aan te trekken. De voormalige commerciële baas van de Formule 1 vertelde aan F1-Insider.com: "In de huidige situatie zou Mercedes een Duitse held als Sebastian in overweging moeten nemen. Het zou de werknemers een emotionele boost geven en een positief signaal uitstralen richting de buitenwereld. En op de PR-effectiviteit zou Vettel bij Mercedes een gigantische impact hebben."

De Brit zag het nieuws over het vertrek van Vettel bij Ferrari wel aankomen. "Het was te voorzien dat de wegen van Sebastian en Ferrari na dit jaar zullen scheiden. De magie tussen hem en de Scuderia was nooit hetzelfde als toen Michael Schumacher voor de Italiaanse renstal reed. Het team en de teamleiding hebben zich nimmer achter Vettel geschaard zoals bij Schumacher het geval was."

Criteria

Welke criteria hanteert Mercedes eigenlijk bij het bepalen welke coureurs voor het team rijden? Toto Wolff geeft zelf het antwoord: "Je hebt de data-kant van het verhaal. We kijken naar resultaten, helemaal terug naar de opstapklasses, we kijken naar prestaties ten opzichte van teamgenoten en hoe die teamgenoten zich verhouden tot de rest van het veld en we kijken naar de persoonlijkheid van een rijder. Dat laatste is heel belangrijk."

"Hoe past een coureur in de bestaande teamstructuur? Hoe zou de dynamiek zijn met de rijder die zijn teamgenoot zou worden? Wat is het plan voor de toekomst? Al die vragen en factoren komen samen. We bespreken dat dan met een groepje mensen van het team en iedereen geeft daarin zijn of haar mening. Over het algemeen zitten de meesten wel op één lijn met dit soort dingen."