Briatore schaart Leclerc in rijtje met Schumacher en Alonso

Flavio Briatore ziet gelijkenissen tussen Ferrari-coureur Charles Leclerc en wereldkampioenen als Michael Schumacher en Fernando Alonso. De flamboyante Italiaan had Schumacher en Alonso als teambaas bij respectievelijk Benetton en Renault zelf onder zijn hoede. Met Leclerc heeft hij nooit samengewerkt, maar Briatore is hoe dan ook onder de indruk van de Monegask.

De aanwezigheid en opmars van Leclerc is in zijn ogen ook de voornaamste reden dat Sebastian Vettel na dit jaar vertrekt bij Ferrari. Briatore zegt in Gazzetta dello Sport: "Voor mij is de situatie helder. Ferrari gaat vol voor Charles Leclerc, hij heeft ook al laten zien dat hij een speciale rijder is."

De Italiaan schaart Leclerc in hetzelfde rijtje als grootheden als Schumacher en Alonso. "Wanneer een coureur uitblinkt, merk je het meteen. Dit was het geval met Schumacher in de Benetton toen Michael nog erg jong was. En ik kan me een telefoongesprek met Giancarlo Minardi levendig herinneren, toen hij over deze jonge Spanjaard, Fernando Alonso, sprak. Dat is ook duidelijk het geval bij Charles, hij is een heel speciale coureur."