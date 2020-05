Hoe de vader van Nicholas Latifi Williams uit de brand hielp

Het team van Williams is na de uitbraak van het coronavirus van de ondergang gered door de Canadese zakenman Michael Latifi, de vader van coureur Nicholas Latifi. De Britse renstal had dringend geld nodig om de periode zonder inkomsten te overbruggen en klopte bij Michael Latifi aan voor een lening. De Canadees leende Williams 56 miljoen euro.

Dat blijkt uit documenten waar Motorsport-Total.com over beschikt. Williams heeft de verzameling klassieke Formule 1-auto's (22 miljoen euro) en de grond en gebouwen die het bezit (34 miljoen euro) als onderpand beschikbaar gesteld. Met andere woorden; als het team niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, krijgt Michael Latifi de controle over de renstal.

Papa Latifi is er uiteraard veel aangelegen om Williams overeind te houden, aangezien het Formule 1-debuut van zoonlief anders in gevaar komt. De 24-jarige Nicholas Latifi heeft zich voor 2020 na een lange aanloop eindelijk verzekerd van een racestoeltje in de koningsklasse van de autosport, met hulp van vader Michael die een vermogen vergaarde met Sofina Foods.

McLaren

Michael Latifi investeerde in 2018 ook al 225 miljoen euro in McLaren. In ruil daarvoor kreeg hij tien procent van de aandelen. Ook die renstal bevindt zich overigens in zwaar weer; McLaren hoopt een lening van tussen de 250 en 275 miljoen pond af te sluiten waarbij de fabriek in Woking en de collectie klassieke Formule 1-bolides eveneens als onderpand dient.