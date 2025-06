F2-coureur Verschoor doet goede zaken in titelstrijd, zege voor Red Bull-talent

Richard Verschoor heeft goede zaken gedaan in de strijd om het Formule 2-kampioenschap. Na een zege in de sprintrace op zaterdag, mocht hij vandaag weer naar het podium in de hoofdrace. Red Bull-toptalent Arvid Lindblad kwam als winnaar over de streep.

Verschoor reed gisteren een geweldige sprintrace in Barcelona. Vandaag startte hij de hoofdrace op de vijfde plaats, en hij kende een goede start. Hij greep de derde plaats, en zag hoe Lindblad de koppositie pakte voor Sebastian Montoya, de zoon van voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya.

Meer over Richard Verschoor F2-coureurs woedend op 'Verstappen-wannabe' Alex Dunne

In de negende ronde dook Verschoor naar binnen voor zijn pitstop, waarna het zeer belangrijk werd op het hoofd koel te houden en geen gekke dingen te doen. In de dertiende ronde maakte ook raceleider Lindblad zijn pitstop. Hij kwam echter voor Verschoor en Montoya weer de baan op, en dat was cruciaal.

Tactieken en duels

Montoya's team Prema probeerde nog een slimme tactiek uit om Lindblad onder druk te zetten. Gabriele Mini probeerde Lindblad op te houden, maar hij hield dit uiteindelijk niet vol. In de 22ste ronde haalde het grote Red Bull-talent Mini in, en kon hij verder gaan met zijn jacht op de zege.

Verderop in het veld ontstonden er een paar spannende duels en duwde Luke Browning en Ritomo Miyata elkaar van de baan. In de 26ste ronde kreeg Lindblad de leiding van de race weer in handen, nadat de veelbesproken Alex Dunne naar binnen dook voor een pitstop.

Verschoor doet goede zaken in titelstrijd

Verschoor reed rond op een mooie derde positie, en dit plekje kwam niet meer in gevaar toen in de slotfase de Safety Car de baan op werd gestuurd. Leonardo Fornaroli was stilgevallen in zijn knalgele bolide. Hierdoor reden de coureurs de laatste rondjes achter de Safety Car, en pakte Verschoor zijn tweede podiumplaats van het weekend.

De zege ging naar Lindblad, die wordt gezien als één van de grootste talenten uit de Red Bull-stal. In de strijd om het kampioenschap deed Verschoor goede zaken. Hij staat nu tweede, op drie punten van kampioenschapsleider Alex Dunne. Het McLaren-talent moet zich nu wel melden bij de stewards.

Top vijf in het F2-kampioenschap:

1 Alex Dunne - 87 punten

2 Richard Verschoor - 84 punten

3 Arvid Lindblad - 79 punten

4 Jak Crawford - 73 punten

5 Luke Browning 73 punten