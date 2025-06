Waarom de kwalificatie in Spanje van Yuki Tsunoda volledig mislukte

Yuki Tsunoda start helemaal achteraan tijdens de Grand Prix van Spanje. Het leek de goede kant op te gaan voor de Japanner en hij leek progressie te boeken in een moeilijk bestuurbare RB21. Teamgenoot Max Verstappen start op de derde plaats, dus hoe kan het dat Tsunoda als negentiende start?

Tsunoda was de langzaamste van Q1; de Japanner wist niet genoeg pace te genereren om Q2 in te gaan en was maar liefst drie tienden langzamer dan Ollie Bearman in de Haas. Die drie tienden was het gat tussen wel of niet door naar Q2. Tsunoda gaat vanuit de pitlane starten, omdat hij een nieuwe achtervleugel op zijn auto krijgt.

Slechte kwalificatie

Het loopt al het hele raceweekend in Spanje niet lekker voor Tsunoda. De Japanner eindigde de tweede en derde vrije training buiten de top 10 vanwege glibberen en glijden. De RB21 had niet genoeg grip voor Tsunoda. Ook in de kwalificatie had de Japanner dusdanig veel last van het glijden dat hij geen goede tijd kon neerzetten. Hij kwam op veel plekken tijd te kort en dat resulteerde in een slechte ronde.

Volgens Tsunoda voelde er iets niet goed vanaf zijn 'eerste push', zo laat The Race weten. Tsunoda vertelt dat Red Bull zowat iedere set-up heeft geprobeerd, maar dat het geen betere resultaten boekte. De Japanner krijgt een nieuwe achtervleugel en Red Bull hoopt daarmee een beter resultaat voor de Japanner. Hij start echter wel vanuit de pitstraat. Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna startte Tsunoda ook al vanuit de pits en behaalde hij een punt, dus alles is nog mogelijk.

'Ik had een goede ontwikkeling'

Volgens Yuki Tsunoda is het vanaf Monaco achteruitgegaan: "Tot Monaco had ik overal een goede progressie en de laatste twee sessies was ik even snel of iets sneller dan Max, en opeens valt het als een donderslag bij heldere hemel", zei Tsunoda tegenover The Race. "En wat ik ook doe, elke ronde, zelfs een lange run was een goed voorbeeld - wat ik ook doe, er gebeurt niets. En het voelt alsof deze auto de banden opeet en massaal degradeert. Het klopt niet echt. De kernbeperking is er nog steeds en ik weet niet wat het is en ik kan daar ook niet echt een antwoord op geven."

Volgens Tsunoda is het nog niet het einde van de wereld: "Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we in ieder geval in staat zijn om de balans van de auto op orde te krijgen", zei hij. "De balans van de auto zelf is niet slecht en mijn vertrouwen was er in ieder geval ook. De ronde in de kwalificatie op beide banden, vooral de laatste push, was behoorlijk goed. Het klopt niet echt met mijn resultaat en het tempo dat ik heb."