Marko: "Waarom wij Sainz niet nemen? Wij hebben Max al"

Ferrari heeft een goede keuze gemaakt door Carlos Sainz vast te leggen als opvolger van Sebastian Vettel voor 2021. Dat stelt Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko in gesprek met Gazzetta dello Sport. Zelf heeft hij geen moment overwogen om Sainz te benaderen voor een stoeltje bij Red Bull Racing. De reden hiervoor? Max Verstappen.

Sainz en Verstappen reden in 2015 samen voor Scuderia Toro Rosso. Na dik een jaar promoveerde de Nederlander naar de hoofdmacht, terwijl zijn voormalig teamgenoot nu via een omweg een kans bij Ferrari heeft afgedwongen. Marko legt uit: "Ten eerste is Carlos een geweldige kerel. Hij is slim en snel. Hij had alleen de pech dat hij samen met Max in de Formule 1 begon."

"Maar Ferrari gaat profijt van hem hebben. Als Carlos wil uitgroeien tot racewinnaar, dan moet hij leren om moeilijkheden te overwinnen, zoals het duel met Charles Leclerc. Waarom wij hem niet hebben genomen? Wij hebben Max al. Ons beleid is om de beste coureur te koppelen aan een goede teamgenoot."

Sebastian Vettel

Daardoor is er ook geen plek voor een oude protegé van Marko, Sebastian Vettel. "We communiceren eens per maand. Sebastian is een getalenteerde en succesvolle coureur. Gaat hij zijn Formule 1-carrière voortzetten? Geen idee. Alleen hij kan die beslissing nemen. Spijtig genoeg voor hem zijn alle stoeltjes bij de topteams reeds bezet. Als hij geen perspectief ziet om binnen twee jaar aan te haken bij de top, dan gaat hij ook niet bij een middenmoter rijden. Ik denk dat hij in dat geval zijn helm aan de wilgen hangt", vertelde de Red Bull-motorsportadviseur aan ORF.