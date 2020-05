Mika Salo: "Daniel Ricciardo lot uit de loterij voor McLaren"

Het team van McLaren heeft goede zaken gedaan door Daniel Ricciardo vast te leggen voor 2021. Dat is de opvatting van oud Formule 1-coureur Mika Salo. De Fin gelooft dat McLaren gebaat is bij de komst van Ricciardo. De Australiër kan de Britse renstal terug naar de top helpen. Salo vertelde aan MTV: "Het is riskant voor Ricciardo, maar voor McLaren is het een lot uit de loterij."

Hij vervolgt: "Ze hebben zich verzekerd van een ervaren Grand Prix-winnaar die informatie van Red Bull Racing en Renault met zich meebrengt. McLaren is een team dat de wind in de zeilen heeft en het ziet er voor de komende jaren positief uit. Ze hebben lang in het moeras van de middenmoot doorgebracht, maar ze hebben de weg omhoog weer te pakken en met de overstap naar Mercedes-motoren plus de komst van Ricciardo kunnen ze zich blijven verbeteren."

Salo is ook van mening dat Lando Norris een teamgenoot is die meer op de persoonlijkheid van Daniel Ricciardo aansluit dan zijn huidige stalgenoot Esteban Ocon bij Renault. "Lando en Daniel zullen veel plezier hebben met elkaar. En als het leuk is, gaat het vaak ook beter."