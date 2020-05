Antonio Giovinazzi nog te licht bevonden voor Ferrari-zitje

Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi zal even hoop gekoesterd hebben dat Ferrari in de speurtocht naar een opvolger voor Sebastian Vettel bij hem uit zou komen. De Italiaan maakt immers onderdeel uit van het opleidingsprogramma van de Scuderia. Niets bleek minder waar; Ferrari presenteerde een paar dagen na het nieuws over het naderende vertrek van Vettel al een vervanger in de persoon van Carlos Sainz.

Giovinazzi is nog niet klaar voor een kans bij de hoofdmacht, luidde het oordeel van Ferrari-teambaas Mattia Binotto. "Antonio is een jongen voor wie ik veel respect heb. Hij heeft net zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 achter de rug. Om hem dan al door te schuiven naar Ferrari, dat zou een te grote verantwoordelijkheid zijn. We rekenen op de ontwikkeling van Antonio en we zullen hem daarbij helpen. Hij maakt onderdeel uit van onze plannen, hij moet alleen wat meer ervaring in de Formule 1 opdoen", vertelde Binotto aan het Italiaanse Sky.

Oud Formule 1-coureur Mika Salo deelt de mening dat Giovinazzi nog niet toe is aan een stapje hogerop. De Fin liet aan MTV weten: "Daarom heeft Ferrari ook Carlos Sainz aangetrokken, dat is de enige reden. Je kunt je wel afvragen wat het nut van een opleidingsprogramma is als ze de coureurs die daaruit voortkomen niet durven door te schuiven. Antonio heeft Kimi Raikkonen vorig jaar gepusht, maar meer ook niet. Hij wacht op een kans bij Ferrari en dit zal ongetwijfeld even slikken zijn voor hem, maar Sainz gaat het prima doen bij de Scuderia."