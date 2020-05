Mercedes moet kleur bekennen; op avontuur of op veilig?

Door de transfervrije status van Sebastian Vettel voor 2020 en de opmerkingen van teambaas Toto Wolff bevindt Mercedes zich opeens in netelige situatie. De Duitse renstal staat op een kruispunt en vraagt zich vertwijfeld af welke richting ze op moeten gaan. Een koningskoppel met Vettel naast Lewis Hamilton of gewoon vasthouden aan de degelijke Valtteri Bottas? Een lastige keuze.

Vettel is gezien zijn nationaliteit en zijn erelijst in de Formule 1 een logische kandidaat voor Mercedes. De Duitse renstal zou graag weer een landgenoot in de Silberpfeile zien schitteren om in eigen land goede sier te maken. Een tandem Hamilton-Vettel lijkt ook garant te staan voor succes; samen zijn ze op dit moment al goed voor tien wereldtitels en het seizoen 2020 moet nog beginnen.

Aan de andere kant de solide Bottas. De ideale tweede man achter Hamilton. De Fin is snel, maar niet super snel. Op een goede dag is hij niet te kloppen, maar gedurende een seizoen maakt hij niet bijster veel van die goede dagen mee. Ook Bottas 2.0 was vorig jaar geen partij voor Hamilton, het wachten is op Bottas 3.0. De Fin zou de veilige keuze zijn voor Mercedes, de interne hiërarchie blijft intact.

Toto Wolff

Toch broeit het achter de schermen bij het Duitse team. Teambaas Wolff bezit - net als Hamilton en Bottas overigens - een aflopend contract en zijn toekomst is voer voor speculatie. Zeker na zijn investering in Aston Martin, het project van Lawrence Stroll, is hij veelvuldig in verband gebracht met een overgang naar Racing Point, dat na dit seizoen wordt omgedoopt tot Aston Martin F1 Team.

Wolff bestrijdt dat soort verhalen, maar dat neemt niet weg dat hij zich minder in zijn hum voelt onder de nieuwe Daimler-topman Ola Kallenius dan onder diens voorganger Dieter Zetsche. Het zou een stunt wezen om een eventuele opvolger aan het roer bij Mercedes op te zadelen met een line-up bestaande Hamilton en Vettel, twee heren die elkaars bloed na een aanvaring in Azerbeidzjan 2017 wel konden drinken.

Dat is allemaal allang bijgelegd, maar voor Hamilton vormt Vettel een veel grotere bedreiging dan Bottas. Mercedes zal de komende weken en maanden kleur moeten bekennen. Staat de Duitse renstal open voor een intern titatengevecht met het risico dat de vonken er vanaf spatten en de boel vlam vat of blijft het team de geijkte paden bewandelen met Bottas als betrouwbare adjudant voor Hamilton? De tijd zal het leren.