Keuze komt voor Sebastian Vettel neer op Mercedes of pensioen

Sebastian Vettel speelt hoog spel. De Duitser heeft geen behoefte om een team in opbouw bij de hand te nemen. De viervoudig wereldkampioen bevindt zich in de herfst van zijn carrière en wil niet twee of drie jaar kwijt zijn aan het leggen van de fundering voor successen. Vettel gaat alleen door met de Formule 1 als hij direct succesvol kan zijn, weet F1-Insider.com te melden.

De 32-jarige Duitser pokert. Hij heeft zijn zinnen gezet op een kans bij Mercedes en zijn oog is gevallen op het stoeltje van Valtteri Bottas. Lewis Hamilton bezit eveneens een aflopend contract, maar de Brit geniet een onaantastbare status binnen de Duitse renstal als gevolg van de titels die hij met Mercedes gewonnen heeft. Zijn contractverlenging lijkt een kwestie van tijd.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet na het nieuws dat Vettel zijn verbintenis bij Ferrari niet zou verlengen doorschemeren de ontwikkelingen rondom de viervoudig kampioen in de gaten te houden.

De wens om gelijk succesvol te kunnen zijn is ook de reden dat McLaren nul op het rekest kreeg van Vettel en meteen doorschakelde naar Daniel Ricciardo. Ook Renault en eventuele andere opties lijken al bij voorbaat kansloos om de Duitser vast te leggen. Vettel hoopt in 2021 een superduo met Hamilton te vormen bij Mercedes en anders zegt hij de Formule 1 vaarwel.