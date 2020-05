Mercedes kan ontwikkelingen rondom Vettel 'niet negeren'

Sebastian Vettel krijgt wellicht een reddingslijn toegeworpen uit onverwachte hoek om zijn Formule 1-carrière vlot te trekken. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft namelijk aangegeven de Duitser in overweging te nemen voor de line-up voor 2021. Vettel vertrekt na dit jaar bij Ferrari en moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever.

Heel veel aantrekkelijke mogelijkheden leken er niet te zijn, maar mogelijk ruimt Mercedes een plek in voor de Duitser. Reuters citeert Toto Wolff: "Sebastian is een fantastische coureur, een geweldige persoonlijkheid en een aanwinst voor ieder Formule 1-team. Kijkend naar de toekomst ligt onze loyaliteit in eerste instantie bij onze huidige rijders, maar natuurlijk kunnen we deze ontwikkelingen niet negeren en moeten we iemand als Vettel in overweging nemen."

Mercedes beschikt momenteel over zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als coureurs. Beide rijders zijn in het bezit van aflopende verbintenissen. Hamilton geldt als de beste coureur van zijn generatie en Mercedes zal de Brit niet snel laten gaan, tenzij zijn salariseisen te gortig zijn. De Duitse renstal zal eerder geneigd zijn om Bottas te lozen om ruimte te creëren voor de komst van Vettel.

Red Bull Racing

Vettel hoeft in ieder geval niet te hopen op een terugkeer naar Red Bull Racing, het team waarmee hij zijn vier wereldtitels veroverde. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko vertelde aan het Duitse RTL dat hij normaal gesproken wel belangstelling voor een hernieuwde samenwerking met Vettel zou hebben, maar in tijden van crisis kan zelfs Red Bull het zich niet veroorloven om een formatie met twee sterren als Vettel en Max Verstappen samen te stellen.

Verder blijven er weinig opties over voor Vettel. McLaren lijkt ondanks interesse de voorkeur te geven aan Daniel Ricciardo. Renault zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar de vraag is of de Duitser zich in deze fase van zijn loopbaan wil lenen voor een team dat moeite heeft om aansluiting te vinden bij de top. Zo beredeneerd vallen alle overige renstallen al bij voorbaat af. Auto Motor und Sport zou er dan ook niet gek van staan te kijken als Vettel besluit om met pensioen te gaan.