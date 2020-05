Olav Mol: "Max Verstappen hoort in rijtje speciale coureurs"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen doet qua talent en impact niets onder voor illustere voorgangers als Ayrton Senna en Michael Schumacher. Die conclusie trekt Ziggo Sport-commentator Olav Mol in een jubileumeditie van het blad Formule 1 ter ere van het 70-jarige bestaan van de koningsklasse van de autosport. Max Verstappen is uit bijzonder hout gesneden, is zijn mening.

Olav Mol: "Max Verstappen behoort tot die speciale jongens die maar eens in de zoveel tijd voorbij komen. Jongens als Ayrton Senna en Michael Schumacher. Of denk aan Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Die doen qua talent niet voor Max onder, of andersom."

Generatiegenoten als Charles Leclerc, Lando Norris en George Russell kunnen niet tippen aan de vaardigheden van Max Verstappen, meent Olav Mol. "Niet dat die anderen niet talentvol zijn, maar Max steekt er toch bovenuit."

"Max werd in 2015 een paar keer vierde in die Toro Rosso, dan roept iedereen: 'wauw, dat komt echt door die gast, want die auto is niet zo goed'. Of Monaco 2015 bijvoorbeeld, hoe hij na op een ronde te zijn gezet achter de leider aanging en andere achterblijvers piepelde. Max was de eerste die dat deed. Dat is gogme. Een Valtteri Bottas bedenkt dat niet."

Het is nu aan Red Bull Racing om Verstappen van een auto te voorzien waarmee hij voor de titel kan gaan. Olav Mol: "Het is ook daarom dat mensen nu naar Red Bull Racing wijzen als Max niet wint: 'die auto is niet goed genoeg, want we weten dat Max het kan'."