'Sebastian Vettel heeft een aanbieding van Renault op zak'

Sebastian Vettel is in beeld bij het team van Renault. Dat nieuws is afkomstig van de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse journalist Leo Turrini. Hij vertrouwde Sky Italia toe dat de Ferrari-coureur inmiddels twee aanbiedingen van andere teams op zak heeft.

Turrini: "Voor zover ik weet hebben McLaren en Renault hem een aanbieding gedaan. Het is lastig in te schatten in hoeverre Sebastian te porren is voor een overstap naar een van deze twee teams." De interesse van McLaren voor Vettel was al langer bekend.

De belangstelling van Renault is nieuw. De Franse renstal beschouwt de viervoudig wereldkampioen mogelijk als alternatief voor Daniel Ricciardo, die op zijn beurt weer in verband is gebracht met Ferrari. Zowel Ricciardo als Vettel is in het bezit van een aflopend contract.

Ricciardo gaf aan Sky Italia toe dat de coronacrisis niet meehelpt. "De huidige situatie maakt alles stukken moeilijker. Ik zou graag met Renault in gesprek gaan over het verlengen van mijn contract, maar we zijn erg aan de late kant als we daar in juli pas aan beginnen."

Renault lijkt te twijfelen over een langere samenwerking met Ricciardo. Talent Christian Lundgaard gold als belangrijke gegadigde, maar Vettel is van een andere orde. De Duitser lijkt de teams voor het uitkiezen te hebben, mocht Ferrari besluiten na dit jaar geen beroep meer op hem te willen doen.