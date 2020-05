Ricciardo slechts een van de opties voor Renault voor 2021

Het is een alles behalve uitgemaakte zaak dat Daniel Ricciardo ook na dit seizoen nog voor Renault racet. De Australiër bezit een aflopend contract en drukt met zijn jaarsalaris van 22 miljoen euro zwaar op de begroting. Bovendien bracht het eerste jaar van Ricciardo bij Renault niet de gewenste resultaten. In uitspraken over de situatie van de coureur is goed te merken dat het team twijfelt over het verlengen van zijn verbintenis.

Zo omschrijft Renault-teambaas Cyril Abiteboul de zevenvoudig Grand Prix-winnaar in Auto Hebdo slechts als een van de opties voor 2021. Hij had Ricciardo ook zijn eerste keus kunnen noemen, daarmee had hij in elk geval een voorkeur uitgesproken. "Ik heb geen grote onthulling voor jullie", verklaarde Abiteboul. "Daniel is uiteraard een van de opties, maar we overwegen meerdere opties." Jongeling Christian Lundgaard zou een van de alternatieven voor Ricciardo zijn.

Abiteboul vervolgt: "Het is een gecompliceerde situatie voor Daniel en voor ons. We wilden zien hoe de sfeer binnen het team, de performance en de samenwerking zich zouden ontwikkelen in ons tweede jaar samen. De progressie die we met de auto zouden maken, hoe het voelde, dat soort dingen. We hadden een schema opgesteld met momenten waarop we dit allemaal zouden bespreken. Dit was in een normaal universum, maar dat is door het coronavirus verbrijzeld."

Tegenover Formula1.com voegt de Renault-teambaas daaraan toe: "In een gewoon jaar start je in april of mei met discussies over het volgende seizoen. Dit is een ongewoon seizoen, met tal van consequenties. Dat gezegd hebbende, we moeten wel plannen maken voor de toekomst. Dat is dan ook wat we doen, met Daniel en met anderen. We zijn niet nu al wanhopig op zoek naar antwoorden, maar we zijn er zeker wel mee bezig."

Abiteboul ontweek het antwoord op de vraag of hij verder wil met Ricciardo. "Het is gek, want ik moet deze vraag beantwoorden ten overstaan van jullie en iedereen die dit leest voordat we aan ons tweede seizoen samen zijn begonnen. Dat maakt het lastig. We hebben zeker het gevoel dat er meer in het vat zit voor onze gezamenlijke reis. Vorig jaar was een seizoen van gemengde gevoelens en wisselvallige resultaten. We kunnen het beter doen. Of dat tot een nieuw contract leidt, de tijd zal het leren."