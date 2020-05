Mario Andretti: "Ferrari moet toetreden tot IndyCar Series"

Ferrari moet overwegen om een avontuur in de Amerikaanse IndyCar Series aan te gaan. Dat advies gaf oud-coureur Mario Andretti aan de Italiaanse sportwagenfabrikant. Andretti is een legende in zowel de Formule 1 als de IndyCar, met titels in beide klasses.

De Amerikaan zou het wel weten als hij het voor het zeggen had bij Ferrari. Aan Gazzetta dello Sport deelde Andretti mede: "Ferrari in de IndyCar zou toch prachtig zijn. Het is duidelijk dat de reglementen dan moeten veranderen, maar een Italiaans gevecht tussen Dallara en Ferrari lijkt me geweldig."

De wereldkampioen Formule 1 van 1978 en IndyCar-kampioen van 1984 vervolgt: "Met Ferrari zou de belangstelling voor de IndyCar Series enorm toenemen, al zijn er reglementair nog wel wat obstakels die in de weg staan. Laat Mattia Binotto maar een voorstel indienen bij IndyCar-eigenaar Roger Penske."

Andretti haakt met deze opmerkingen in op uitlatingen van Binotto eerder dit jaar. De discussie rondom de hoogte van het budgetlimiet in de Formule 1 voor 2021 bewoog de Ferrari-teambaas ertoe te zeggen dat een te laag budget voor Ferrari kan betekenen dat ze hun aandacht (ook) op andere raceklasses moeten richten. Dit zorgde voor de nodige ophef, maar de Scuderia benadrukte later dat dit niet als dreigement richting de Formule 1 was bedoeld.