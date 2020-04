Ferrari: "Uitspraken Binotto niet bedoeld als dreigement"

De uitlatingen die door Ferrari-teambaas Mattia Binotto zijn gedaan in een interview met The Guardian zijn niet bedoeld als dreigement dat Ferrari de Formule 1 de rug toekeert als het zijn zin niet krijgt in de discussie rond de invoering van een budgetlimiet voor 2021. Dat meldt de Scuderia in een reactie op de consternatie die is ontstaan rondom het interview van Binotto. Het berust allemaal op een misverstand, klinkt het vanuit Maranello.

"We willen graag opheldering geven over wat Mattia in het door The Guardian gepubliceerde interview heeft gezegd", luidt de verklaring van Ferrari. "Hij heeft nooit gezegd dat Ferrari afscheid gaat nemen van de Formule 1, integendeel. Hij gaf alleen maar aan dat we niet in de positie willen komen dat we naar andere opties naast de Formule 1 moeten kijken om ons race-DNA in los te laten."

Het is dan vooral een kwestie van zo min mogelijk gedwongen ontslagen. Mocht het Formule 1-team minder personeel nodig hebben, dan kunnen die wellicht in andere raceklasses nog iets voor Ferrari betekenen. "In het geval dat het budgetlimiet in de Formule 1 drastisch lager uitvalt dan gepland, dan komen honderden banen op de tocht te staan."

"Het misverstand is ontstaan door een misleidende kop die in eerste instantie boven het artikel stond. Dit is inmiddels gecorrigeerd."