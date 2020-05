Foto's: The Dutch Road Trip met Max Verstappen en Alexander Albon

Red Bull Racing toog eerder dit jaar naar Nederland om een promotievideo op te nemen voor de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985. Er was echter niet gerekend op een stoorzender als het coronavirus, dat de hele samenleving en dus ook de Formule 1 lam legde. Het circuit van Zandvoort moet nog iets langer geduld hebben voordat het weer een Grand Prix organiseert.

Desalniettemin besloot Red Bull om het opgenomen filmpje op de oorspronkelijke racedatum van 3 mei vrij te geven. Niet om zout in de wonden te strooien, maar om de pijn iets te verzachten. De Formule 1 komt echt weer naar Nederland, alleen is het nu de vraag wanneer. Zandvoort kan niet anders dan in de wachtkamer plaatsnemen en afwachten wat de Formule 1 besluit.

Onder het mom van 'gelukkig hebben we de foto's nog'; hier de foto's van The Dutch Road Trip met Max Verstappen en Alexander Albon namens Red Bull Racing in de wagens.