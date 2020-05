'Gunstige omstandigheden voor langer verblijf Bottas bij Mercedes'

De uitbraak van het coronavirus is wellicht een geluk bij een ongeluk voor Valtteri Bottas. Oud Formule 1-coureur Karun Chandhok is van mening dat Mercedes in deze omstandigheden eerder geneigd zal zijn om ook na 2020 een beroep te doen op de Fin dan onder normale omstandigheden. De pandemie heeft immers de nodige veranderingen teweeg gebracht.

Zo zal het Formule 1-seizoen 2020 korter duren dan gepland. Daardoor zijn de teams minder in de gelegenheid om hun huidige rijders en eventuele vervangers te evalueren, waardoor ze het risico om een nieuwkomer aan te trekken mogelijk niet aandurven. Bovendien doen de huidige auto's ook in 2021 nog dienst, wat een ander argument is dat in het voordeel van continuïteit spreekt.

Een voordeel bij een nadeel, zo beschouwt Chandhok de huidige situatie voor iemand als Bottas. "Het zou me verbazen als Mercedes besluit om hem te vervangen", deelde hij aan persbureau STT mede. "Het seizoen is korter dan gebruikelijk en ze nemen deze wagens mee naar volgend seizoen, dus het meest logische zou zijn dat de teams doorgaan met hun huidige coureurs."

Daarnaast maakte Bottas tijdens de wintertests een solide indruk op Chandhok. "Valtteri heeft de beste baan ter wereld; hij mag voor Mercedes racen in de Formule 1. Tegelijkertijd is dat de slechtst denkbare positie voor een rijder, want met Lewis Hamilton heeft hij de beste coureur van zijn generatie als teamgenoot. Hamilton behoort tot de vijf beste rijders aller tijden."

"Zo bezien zijn Bottas en bijvoorbeeld ook Alexander Albon slecht gepositioneerd. Valtteri kwam echter sterk voor de dag tijdens de tests in Barcelona. Op zijn goede dagen is hij echt top. Hij moet alleen uitvogelen hoe hij vaker van die goede dagen kan neerzetten. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik denk wel dat hij over de benodigde vaardigheden beschikt."