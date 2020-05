Waarom kiest McLaren niet voor een oranje Mercedes?

Racing Point kreeg dit seizoen flinke kritiek van veel teams en fans, omdat het de auto van Mercedes zou hebben gekopieerd. Het zou dan gaan over de bolide die in het 2019-seizoen werd ingezet door het Britse team. McLaren heeft toegegeven geen 'oranje Mercedes'-strategie te zullen hanteren.

Het team van McLaren heeft sinds de wederopbouw van het team elk jaar een stap voorwaarts gemaak. De Britse renstal wist vorig jaar soms te concurreren met de drie topteams. Het overschakelen naar een kopie van de Mercedes-bolide van 2019 kan daarom aantrekkelijk lijken, maar McLaren wil het op eigen kracht doen. Dat bevestigde McLaren-teambaas Andreas Seidl. "McLaren is een onafhankelijke raceautofabrikant en dat willen we ook blijven", zo citeert Speed Week hem. "We streven ambitieuze doelen na en die willen we met hard werken bereiken."

Seidl stond er echter op dat hij Racing Point niet beschuldigt van vals spelen. “Ik weet zeker dat alles aan die auto legaal is”, zei hij, verwijzend naar wat wordt beschreven als een 'roze Mercedes'.

Het team uit Woking zal daarom ook geen protest indienen. “Ik zie geen basis voor een protest. En bovendien heb ik niet de energie om eraan te verspillen. Voor mij zijn andere zaken belangrijker, zoals het budgetlimiet.”