Racing Point: "Nu niet egoïstisch voor eigen belang kiezen"

De Formule 1-teams moeten gezamenlijk een weg uit de coronacrisis zien te vinden. Die oproep deed Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer tegenover Sky Sports F1. Normaal gesproken is het in de Formule 1 ieder voor zich en die houding is ook terug te zien in de discussie rondom de invoering van een budgetlimiet. De onderhandelingen over de hoogte van dat plafond verlopen moeizaam.

Szafnauer hoopt dat het besef snel indaalt dat de teams het met elkaar moeten doen. "Ik denk dat we spoedig een nieuw voorstel onder ogen krijgen, misschien eind deze week of begin volgende week. We zullen wel zien waar Jean Todt (voorzitter van de internationale autosportbond FIA, red.), Formule 1-baas Chase Carey en Formula One Management mee op de proppen komen."

Ze zullen de gulden middenweg moeten bewandelen, denkt Szafnauer. "Wellicht ben ik pragmatischer dan de rest, maar het is zaak om naar de sport als geheel te kijken. We mogen nu niet egoïstisch zijn en alleen voor ons eigen belang opkomen. Ja, de grote teams zijn bereid een lager limiet dan 175 miljoen dollar te accepteren, maar 100 miljoen dollar gaat dan misschien iets te ver. Als we ergens tussenin uitkomen, dan is dat prima."

Racing Point zou tevreden zijn met een budgetplafond van 130 miljoen dollar. "We moeten realistisch en pragmatisch zijn. We kunnen niet een limiet introduceren dat voor een van de grotere teams aanleiding is om de biezen te pakken en de Formule 1 de rug toe te keren. Dat willen we niet. We willen de Formule 1 als geheel behouden, met alle teams die daar nu in actief zijn. Dus dienen we een budgetplafond te adopteren waar iedereen zich in kan vinden."