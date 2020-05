Günther Steiner: "Dringt niet tot iedereen door dat het crisis is"

Haas F1-teambaas Günther Steiner verwondert zich over de opstelling en houding van enkele collega's. Terwijl de uitbraak van het coronavirus de wereld heeft verlamd en zowel in de gezondheidszorg als in de economie voor een ongekende crisis heeft gezorgd, kunnen de teams in de Formule 1 het maar moeilijk eens worden over maatregelen om kosten te besparen.

Het heetste hangijzer in die discussie vormt het in 2021 in te voeren budgetlimiet. Officieel staat dat plafond voor volgend jaar nog op 175 miljoen dollar, maar de renstallen zouden het achter de schermen al eens geworden zijn over een verlaging naar rond de 150 miljoen dollar. Lager willen sommige teams echt niet gaan, terwijl andere teams aandringen op een limiet van 100 miljoen dollar.

Die verdeeldheid vindt Steiner onbegrijpelijk, vertelt hij aan RaceFans.net. "Het is nog niet tot iedereen doorgedrongen dat het crisis is, lijkt het wel. Gelukkig ontvangen we ook veel steun van een hoop mensen die op creatieve manieren proberen te kijken hoe we deze situatie met zijn allen kunnen overleven. Het is wel een les voor de toekomst, om niet altijd maar meer te willen en voor het maximale te gaan. Je moet voorzichtig zijn, een buffer opbouwen."

Toch denkt de Italiaan dat de Formule 1 op weg is naar een oplossing voor het budgetplafond die door alle partijen gedragen wordt. "We zijn er nog niet en we kunnen de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is, maar het gaat de goede kant op. De internationale autosportbond FIA snapt dat het budgetlimiet voor iedereen geschikt moet zijn. Voor de grote teams is 100 miljoen dollar ook niet te doen, dus we zullen ergens in het midden uitkomen."