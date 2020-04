Rijders kunnen geen misstappen begaan in verkort seizoen

Een ingekort Formule 1-seizoen 2020 zou nog steeds een waardige kampioen opleveren. Dat gevoel overheerst bij Ferrari-coureur Sebastian Vettel en Renault-rijder Esteban Ocon. De nadruk komt bij minder races nog meer op constant presteren te liggen. Rijders kunnen geen misstappen begaan, de mogelijkheden om nulscores recht te breien zijn immers beperkt.

Ocon deelde aan Sky Sports mede: "Hoe meer races we kunnen rijden, hoe beter het is voor het kampioenschap. Maar ik vind een seizoen bestaande uit tien races of iets dergelijks nog steeds waardig. Er zijn dan genoeg Grands Prix om te bepalen wie de beste is en wie niet. Bovendien is het voor iedereen hetzelfde. Je hebt dan geen joker meer, geen ruimte voor uitvalbeurten. Het is dan extra belangrijk om alle races te finishen en telkens zoveel mogelijk punten te scoren."

Vettel voegde tegenover Sky Sports toe: "In het verleden zijn er seizoenen met minder races geweest en ik denk niet dat het veel verschil maakt. Een seizoen is een seizoen, of dat nou uit 10, 15, 20 of 25 Grands Prix bestaat. Je moet nog steeds constant top zijn om in aanmerking te komen voor de titel. Met minder races is het wel zo dat elke race nog belangrijker wordt, maar het kampioenschap blijft het kampioenschap. Er is een lange weg te gaan en elk Grand Prix-weekend is een lange weg."