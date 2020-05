Lando Norris: "Ik heb veel uitgeprobeerd voor de Formule 1"

McLaren-coureur Lando Norris wil graag eens in een echte IndyCar-bolide rijden. Hij zou niet de eerste zijn die als Formule 1-rijder een uitstapje maakt naar Amerika, want Fernando Alonso nam bijvoorbeeld al eens deel aan de Indy 500. Hij reed hem alleen niet uit.

Norris, die als een van de sterren in de online- en echte racewereld geldt, trok de aandacht door het laatste officiële IndyCar-evenement te winnen tegen de reguliere coureurs van de serie op het iRacing-platform. Daarna gaf de 20-jarige McLaren-coureur toe dat hij IndyCar echt zou willen proberen.

Lando Norris is geboren om te racen, zo maakt hij duidelijk. "Ik heb veel uitgeprobeerd voor mijn Formule 1-carrière, ik deed bijvoorbeeld de 24 uur van Daytona ", vertelt Norris tegen Auto Bild.

Lando Norris wil graag IndyCar racen

Voor Norris maakt het niet uit of hij nu de Indy 500 rijdt of een andere IndyCar-race. “Ik zou graag een IndyCar-race willen rijden, of het nu de Indy 500 is of iets anders.”

McLaren heeft een eigen IndyCar-team voor het seizoen 2020, maar Norris zei dat elke echte stap naar de Amerikaanse serie zal moeten wachten. "Ik ben momenteel gefocust op Formule 1."