Magnussen bang dat hij plaats moet maken voor 'pay driver'

Haas F1-coureur Kevin Magnussen vreest dat het coronavirus de weg plaveit voor betalende coureurs. Door de huidige crisis lopen de inkomsten voor de teams namelijk drastisch terug en daardoor komen ze wellicht in de positie dat ze niet anders kunnen dan voor pay drivers kiezen.

Dan houdt het voor een rijder als Kevin Magnussen gewoon op, bekende de Deen in de krant BT. "Ik wil bij Haas F1 Team blijven, maar misschien moet ik plaatsmaken voor een betalende coureur. Als ze iemand zoeken die geld neertelt voor een zitje, dan ben ik weg. Ik kan en wil niet betalen voor een stoeltje."

Kevin Magnussen hoopt dat de continuïteit in de reglementen in zijn voordeel werkt. "Haas F1 Team heeft een optie om mijn contract te verlengen en van mij mogen ze die lichten, graag zelfs. Het is besloten dat de teams in 2021 doorgaan met de 2020-auto's, dan zou het logisch zijn om ook de rijders te houden."

De Deen dobbert momenteel met zijn vrouw en een vriend op een zeilboot op zee voor de kust van Zweden. Hij kan niet wachten tot het seizoen eindelijk begint. "Ik weet niet wanneer we van start kunnen gaan, maar ik mis het wel enorm."

"Ik hoor dezelfde geruchten als iedereen, namelijk dat we misschien kunnen gaan racen in juli en dat het dan zonder publiek zal zijn. Dat zal wel vreemd en onwerkelijk zijn, maar het is natuurlijk wel beter dan helemaal niet racen."