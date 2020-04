Aston Martin wil binnen drie jaar uitgroeien tot podiumklant

Het fabrieksteam van Aston Martin moet binnen drie jaar de aansluiting vinden met de top van de Formule 1 en uitgroeien tot kanshebber op podiumplekken en overwinningen. Dat staat in het driejarenplan voor de renstal die nu nog de naam Racing Point draagt. Vanaf 2021 zal het team als Aston Martin door het leven gaan en eigenaar Lawrence Stroll legt de lat hoog.

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer verklaarde aan de officiële Formule 1-website: "Er ligt een driejarenplan klaar voor ons. Het zal een paar jaar duren om de fabriek op orde te krijgen en de juiste mensen aan te trekken. Tijdens die overgangsfase kun je niet op de toppen van je kunnen presteren. Vervolgens is het nog een kwestie van alles bij elkaar brengen."

"Dus het wordt een driejarenplan, maar we moeten dan wel elk jaar progressie tonen. We mogen geen stappen achterwaarts zetten. Ons doel is om binnen die periode door te stoten richting de top drie en op dat niveau competitief te zijn. Dat houdt automatisch in dat we dan kans maken op overwinningen en podiumklasseringen."

Szafnauer kan zich overigens ook voorstellen dat de kopgroep in de Formule 1 onder de nieuwe regels uit meer dan drie teams gaat bestaan. "Dan kan het zijn dat we geen top drie zijn, maar top vier of top vijf. Als we allemaal maar op hetzelfde niveau als de huidige drie topteams acteren, dan zien wij het als succes als we van die groep deel uitmaken."