Mercedes wisselt alsmaar van standpunt over budgetlimiet

Het team van Mercedes vertoont draaikonten-gedrag in de discussie rondom de invoering van een budgetlimiet voor de Formule 1. Die conclusie trekt Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko tegenover F1-Insider.com. Mercedes-teambaas Toto Wolff wisselt continu van standpunt.

Bijvoorbeeld over de hoogte van het budgetlimiet. Helmut Marko: "Een paar weken geleden stak Toto Wolff zijn nek nog uit door te verklaren dat Mercedes bereid was om een budgetplafond van rond de 100 miljoen dollar te accepteren. Nu heeft hij een brief naar de internationale autosportbond FIA gestuurd waarin hij het plotseling over 145 miljoen dollar heeft."

Hetzelfde geldt voor de introductie van een salarisplafond voor coureurs. "In eerste instantie stond Toto Wolff erop dat we in 2021 een maximaal bedrag voor het salaris van een rijder zouden afspreken", vervolgt Helmut Marko. "Nu wil hij deze stap pas in 2025 zetten."

Het budgetlimiet is momenteel een heet hangijzer in de Formule 1. De standpunten van de diverse partijen lopen behoorlijk uiteen. McLaren en Ferrari gingen al bijna rollebollend over straat. De kleine teams zetten zo laag mogelijk in, de grote teams willen niet te laag gaan. In dat kader is het niet handig dat een team als Mercedes dan telkens een ander standpunt inneemt.