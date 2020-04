Charles Leclerc: "Ik ben blij met Vettel als mijn teamgenoot"

Als Charles Leclerc het voor het zeggen zou hebben bij Ferrari, dan zou hij de wensen van Sebastian Vettel voor contractverlenging inwilligen. De Monegask is meer dan tevreden met de viervoudig wereldkampioen aan zijn zijde en zou die samenwerking graag voortzetten. In een videoconference van Ferrari brak Leclerc een lans voor zijn huidige stalgenoot.

"Ik ben erg blij met Sebastian als mijn teamgenoot", begon Leclerc. "Hoewel we op de baan wel eens problemen met elkaar hebben gehad, zoals in Brazilië, is de samenwerking verder altijd gesmeerd verlopen. We hebben een goede relatie, ook al lijkt dat van buitenaf soms niet zo. Dus ik zou blij zijn als Vettel bij ons blijft, al respecteer ik elke beslissing die Ferrari neemt. Uiteindelijk is het aan mij om mijn stalgenoot te verslaan, ongeacht wie dat dan is."

Vettel zou een eerste aanbieding voor een nieuw contract reeds afgeslagen hebben. De Duitser kon zich niet vinden in de lengte van de verbintenis en zou een flink deel van zijn salaris in moeten leveren. Ferrari heeft ook al een shortlist met potentiële vervangers samengesteld. Daarop staan Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi, terwijl Fernando Alonso als outsider hoopt op een onverwachte comeback.

Verveling slaat toe

Terug naar Leclerc, die zich steeds meer begint te vervelen zonder racen. "Wat ik het meest mis, is het racen. En ik wil graag weer mensen zien en tijd met ze doorbrengen. De muren van mijn appartement komen langzaam maar zeker op me af. Ik probeer mezelf te bekwamen in koken, maar dat gaat me nog steeds niet goed af. En ik geniet erg van simracen, dat had ik niet verwacht."

Hoe staat de Monegask tegenover racen zonder publiek? "Het is totaal anders om races zonder toeschouwers te houden. Je hebt de fans altijd gezien, gevoeld en waargenomen. Maar racen zonder publiek is beter dan helemaal niet racen. Dus ik denk dat het een prima manier is om het seizoen op gang te brengen. Daarmee helpen we de mensen thuis door wat vermaak te bieden. Bovendien kunnen we als coureurs dan weer in de auto kruipen en dat missen we toch het meest."