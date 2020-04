'Sebastian Vettel slaat eerste aanbod voor nieuw contract af'

Sebastian Vettel heeft de eerste aanbieding van Ferrari om zijn aflopende verbintenis te verlengen, afgewezen. Dat bericht brengt Gazzetta dello Sport. Vettel mikt volgens de roze Italiaanse sportkrant op een nieuw contract voor minstens twee seizoen, terwijl Ferrari hem alleen een contractverlenging voor 2021 had aangeboden.

Bovendien had de Duitser een flink deel van zijn salaris in moeten leveren. Een aanbieding die door een bron op F1-Insider.com omschreven is als 'een grap'. Vettel zou genoegen moeten nemen met een loon van tussen de 10 en 15 miljoen euro, terwijl hij nu tegen de 40 miljoen euro betaald krijgt. De Russische Formule 1-verslaggever Alexei Popov snapt wel waarom de viervoudig wereldkampioen dat geweigerd heeft.

"Vergeet niet dat er niemand aanwezig was bij de onderhandelingen", begint Popov tegenover Sportbox. "De communicatie is verlopen via videobellen. Alle informatie die in de pers verschijnt, is afkomstig van het team of van de coureur. Dus we weten niet wat waar is. Maar als de verhalen kloppen, dan begrijp ik Vettel wel. Ja, Charles Leclerc presteerde vorig jaar beter en zijn contract is verlengd tot eind 2024, maar je moet respect hebben voor een viervoudig wereldkampioen."

"Zelfs in de huidige situatie is een afname van 40 miljoen euro naar 10 tot 15 miljoen euro een enorm verschil. In die omstandigheden is het voor Vettel makkelijker om zijn heil elders te zoeken. Twee andere teams, waaronder McLaren, zouden reeds belangstelling in hem hebben getoond. Die teams zijn misschien niet van het niveau Ferrari, maar het kan wel een uitdaging voor hem zijn om een team bij de hand te nemen en naar de top te helpen."

Fernando Alonso

Ferrari zou al een shortlist samengesteld hebben met potentiële vervangers voor Sebastian Vettel. Daarop staan de namen van Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi. F1-Insider voegt daar nog een interessante vierde kandidaat aan toe, namelijk Fernando Alonso. De 38-jarige Spanjaard, dit jaar niet actief in de Formule 1, heeft wel oren naar een comeback en een terugkeer naar Maranello. Alonso reed eerder van 2010 tot en met 2014 voor Ferrari.