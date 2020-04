Raikkonen: "Voor simracen ben ik geen coureur geworden"

Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen heeft totaal geen trek om mee te doen aan virtuele Grands Prix of alle andere online racecompetities die momenteel als paddenstoelen uit de grond schieten. Nu het echte racen stil is gelegd vanwege de coronapandemie grijpen sommige rijders het rijden in een simulator aan als aardig substituut.

Max Verstappen is bijvoorbeeld zeer actief in het simracen, evenals Lando Norris en Charles Leclerc. Nicholas Latifi, Alexander Albon, George Russell, Antonio Giovinazzi en Carlos Sainz stonden afgelopen zondag samen met Norris en Leclerc aan de start van de door de Formule 1 georganiseerde virtuele Grand Prix van China. En ook Romain Grosjean is al aan het oefenen om zich bij dat groepje te voegen.

Van Raikkonen hoeft niemand te verwachten dat hij er ook aan gaat beginnen. "Het is niet dat ik er niks aan vind", citeert Corriere della Sera de Fin. "Maar laat ik het zo zeggen, ik ben geen coureur geworden om mezelf in een simulator te zetten. Het echte werk is totaal anders. Ik ben niet geïnteresseerd in simracen, ik wacht liever tot we weer echt kunnen racen."

Wanneer dat is, is momenteel nog even koffiedik kijken. Raikkonen is er hoe dan ook klaar voor. "De Formule 1-leiding en de FIA zullen de beslissing nemen dat we weer gaan racen zodra het veilig en verantwoord is. Dat is niet aan ons, ik weet zeker dat ze een goed overwogen besluit zullen nemen. Ik ben in elk geval zeer gemotiveerd, ik wil weer racen."