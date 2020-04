McLaren-teambaas: "Coronacrisis laatste waarschuwing voor F1"

McLaren-teambaas Andreas Seidl hoopt dat de huidige coronacrisis de Formule 1-wereld wakker schudt. De koningsklasse van de autosport hield er de laatste jaren een ongezonde boekhouding op na waarin het voor renstallen lastig was om het hoofd boven water te houden en competitief te zijn. Seidl is van mening dat de sport deze crisis moet aangrijpen om de broodnodige veranderingen door te voeren.

"De crisis waarin we nu verkeren is een laatste waarschuwing dat deze sport ongezond en niet levensvatbaar was en dat we het punt hebben bereikt dat we drastische veranderingen nodig hebben", citeert BBC Sport de McLaren-teambaas. "Ik hoop dat de leiding van de Formule 1 de juiste keuzes maakt en de sport gezonder uit deze crisis tevoorschijn komt. Dat zou de show alleen maar ten goede komen."

"Ik geloof niet dat de Formule 1 volgend jaar niet meer bestaat. Het grootste risico is dat teams omvallen als we niet snel doortastende maatregelen treffen. Het is belangrijk dat de acties die we nemen gericht zijn op kostenbesparingen voor dit jaar en dan een lager budgetlimiet dat ingaat vanaf volgend jaar zodat de sport financieel gezond en levensvatbaar wordt."

Budgetlimiet

Seidl nam het woord budgetlimiet in de mond, de bedoeling was al om in 2021 een budgetplafond te introduceren. Alleen de hoogte ervan is nu een discussiepunt geworden. De kleine teams dringen aan op een limiet van 100 of 125 miljoen dollar, enkele topteams willen niet lager gaan dan 150 miljoen dollar. "Wij gaan voor een budgetlimiet dat zo laag mogelijk is", aldus Seidl.

"We hebben 100 miljoen dollar als richtpunt genoemd. Er bestaat een risico dat teams wegvallen. Dat is geen vrees, dat is de realiteit. We weten niet wat de inkomsten dit jaar zullen zijn en wanneer we weer kunnen racen. Ik kijk uit naar de volgende vergadering met de teams en de Formule 1-leiding (die staat vanmiddag op het programma, red.). Hopelijk kunnen we knopen doorhakken."