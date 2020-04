Max Verstappen na triomf in de mangel in virtuele races

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft het gisteren maar druk gehad met online racen. Na deelname aan de Supercars All Stars Eseries in de ochtend - waarin hij drie van de vier races als tweede eindigde - deed hij in de avond mee aan de A Tribute to Motorsport Legends-competitie van Team Redline. Dat ging gepaard met wisselend succes.

Het begon allemaal nog voortvarend op het circuit van Silverstone, op de oude lay-out die tot 2010 in gebruik was. Verstappen kwalificeerde zich in zijn knaloranje Lotus 79 op pole position en was bij de start goed weg. Daniel Juncadella voerde de druk op de Nederlander nog wel op, maar een aanvaring van de Spanjaard met Felipe Drugovich zorgde ervoor dat Verstappen redelijk onbedreigd met de winst aan de haal kon gaan.

Daarmee zijn gelijk de hoofdrolspelers uit de tweede race genoemd. Verstappen vertrok door zijn zege weer vanaf pole position, maar dit keer kon hij Juncadella niet van zich afschudden. De twee raakten elkaar, Verstappen belandde naaste de baan en spinde over het asfalt. Een van de aankomende coureurs kon hem niet meer ontwijken en reed zijn neus eraf.

Na een bezoekje aan de pits voor de benodigde herstelwerkzaamheden kon Verstappen zijn weg vervolgen. Hij finishte als achttiende, op ruime achterstand van winnaar Drugovich. Vrijdag 17 april vindt vanaf 21.00 uur de tweede en tevens laatste ronde van de A Tribute to Motorsport Legends-competitie plaats.