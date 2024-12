Aston Martin presenteert Juncadella als simulatorcoureur

Het team van Aston Martin heeft een nieuwe coureur vastgelegd. De Britse renstal heeft namelijk bekendgemaakt dat Daniel Juncadella zal gaan fungeren als de nieuwe simulatorcoureur van het team. Juncadella maakt hiermee een comeback in de Formule 1.

Juncadella is geen onbekende in de Formule 1-wereld. Hij werkte in het verleden een test af voor Williams, en tien jaar geleden was hij de reservecoureur van het toenmalige Force India. Hij reed in dat jaar drie vrije trainingen in Silverstone, Monza en Brazilië. In de afgelopen jaren reed hij in de enduranceracerij, hij nam dit jaar deel aan de 24 uur van Le Mans voor het team van TF Sport.

Aston Martin heeft bekendgemaakt dat de 33-jarige Spanjaard vorige week is begonnen als simulatorcoureur. Hij heeft geholpen bij de voorbereidingen op het raceweekend in Abu Dhabi, en volgend jaar zal hij hetzelfde gaan doen. De simulatorcoureurs spelen op de achtergrond een belangrijke rol bij het afstellen van de auto, het komt echter niet vaak voor dat een team zo'n coureur presenteert. Het is niet duidelijk waarom Aston Martin ervoor heeft gekozen om dit wel te doen met Juncadella.